اضبط مخالفة.. الكلاب الضالة تحتل شوارع بورسعيد.. والأهالى يستغيثون "صور"

بورسعيد –محمد فرج

ترصد كاميرا "اليوم السابع" ظاهرة الكلاب الضالة التى تجتاح شوارع بورسعيد وسط تجاهل الأجهزة المعنية، ما أثار حفيظة الأهالى بحى الزهور والمناخ ومدينة بورفؤاد .

وتقول روان نور الدين موظفة 36 سنة لـ"اليوم السابع" إن الكلاب الضالة تهاجم الأطفال أثناء توجههم إلى مدارسهم الفترة الصباحية مما أثار الذعر فى نفوسهم، الأمر الذى يضطرنا أن رافقهم حتى باب المدرسة حفاظا عليهم .

وتضيف فاطمة بركات عيد 42 سنة ربة منزل بحى الزهور، أن الكلاب أصبحت ظاهرة منتشرة تنبح ليل نهار فضلا أنها تسير مجموعات وتثير الذعر بين المارة فى الشوارع تهدد الأطفال والسيدات وكبار السن ولا أحد يتحرك .

ومن جانبهم ناشد سكان الزهور والمناخ ومدينة بورفؤاد تدخل الأجهزة المختصة للقضاء على ظاهرة الكلاب المنتشرة بما يتماشى مع حقوق الحيوان للحفاظ على الوجه الحضارى .



عدد من الكلاب الضالة خلف نزل الشباب بمحيط قرية الكنارى السياحية بحى المناخ



مجموعة من الكلاب تهدد المارة بنهر الطريق بشارع محمد حمزة بالزهور



الكلاب الضالة تتربص بالمارة بمساكن المروة بحى الزهور



الكلاب ظاهرة تتفاقم بشوارع بورسعيد



أحد الكلاب الضالة فى الطريق العام