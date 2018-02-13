video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. الكلاب الضالة تحتل شوارع بورسعيد.. والأهالى يستغيثون "صور"

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 05:00 ص
اضبط مخالفة.. الكلاب الضالة تحتل شوارع بورسعيد.. والأهالى يستغيثون "صور" الكلاب ظاهرة تتفاقم بشوارع بورسعيد


بورسعيد –محمد فرج
إضافة تعليق

ترصد كاميرا "اليوم السابع" ظاهرة الكلاب الضالة التى تجتاح شوارع بورسعيد وسط تجاهل الأجهزة المعنية، ما أثار حفيظة الأهالى بحى الزهور والمناخ ومدينة بورفؤاد .

وتقول روان نور الدين موظفة 36 سنة لـ"اليوم السابع" إن الكلاب الضالة تهاجم الأطفال أثناء توجههم إلى مدارسهم الفترة الصباحية مما أثار الذعر فى نفوسهم، الأمر الذى يضطرنا أن رافقهم حتى باب المدرسة حفاظا عليهم .

وتضيف فاطمة بركات عيد 42 سنة ربة منزل بحى الزهور، أن الكلاب أصبحت ظاهرة منتشرة تنبح ليل نهار فضلا أنها تسير مجموعات وتثير الذعر بين المارة فى الشوارع تهدد الأطفال والسيدات وكبار السن ولا أحد يتحرك .

ومن جانبهم ناشد سكان الزهور والمناخ ومدينة بورفؤاد تدخل الأجهزة المختصة للقضاء على ظاهرة الكلاب المنتشرة بما يتماشى مع حقوق الحيوان للحفاظ على الوجه الحضارى .

عدد من الكلاب الضالة خلف نزل الشباب بمحيط قرية الكنارى السياحية بحى المناخ
عدد من الكلاب الضالة خلف نزل الشباب بمحيط قرية الكنارى السياحية بحى المناخ

 

مجموعة من الكلاب تهدد المارة بنهر الطريق بشارع محمد حمزة بالزهور
مجموعة من الكلاب تهدد المارة بنهر الطريق بشارع محمد حمزة بالزهور

 

الكلاب الضالة تتربص بالمارة بمساكن المروة بحى الزهور
الكلاب الضالة تتربص بالمارة بمساكن المروة بحى الزهور

 

الكلاب ظاهرة تتفاقم بشوارع بورسعيد
الكلاب ظاهرة تتفاقم بشوارع بورسعيد

 

أحد الكلاب الضالة فى الطريق العام
أحد الكلاب الضالة فى الطريق العام

 

جانب من الكلاب الضالة تجتاح الشوارع فى الزهور
جانب من الكلاب الضالة تجتاح الشوارع فى الزهور

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تعليم بورسعيد": تأجيل الدراسة بـ3 مدارس تزامنا مع مواجهة عناصر إرهابية

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

الصحة: استمرار تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال حتى الأربعاء

الصحة: استمرار تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال حتى الأربعاء

صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس

صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس

فيديو وصور.. إنجازات مشرفة للفراعنة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.. سبورتنج يخطف لقب السلة فى الثانية الأخيرة.. ذهبية وفضيتان بألعاب القوى.. والبنك الأهلى يستحوذ على ميداليات الكاراتيه

فيديو وصور.. إنجازات مشرفة للفراعنة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.. سبورتنج يخطف لقب السلة فى الثانية الأخيرة.. ذهبية وفضيتان بألعاب القوى.. والبنك الأهلى يستحوذ على ميداليات الكاراتيه

الأهلى يتفق مع "الإسكان" على تغيير موقع فرع التجمع الخامس

الأهلى يتفق مع "الإسكان" على تغيير موقع فرع التجمع الخامس

5 حاجات هتساعدك تكتشفى كذب جوزك

5 حاجات هتساعدك تكتشفى كذب جوزك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة