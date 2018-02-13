استقالة وزير الخارجية الهولندى من منصبه بعد إدعائه الاجتماع مع بوتين عام 2006





أمستردام (أ ش أ)

تقدم وزير الخارجية الهولندى هالبى زيجلسترا باستقالته، اليوم الثلاثاء، بعد ادعائه حضور اجتماع مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عام 2006.

ذكرت هذا النبأ العاجل شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وكان وزير الخارجية الهولندى هالبى زيلسترا، لقد خضع لاستجواب أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، بعد أن أقر بالكذب بشأن حضوره اجتماعا مثيرا للجدل مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قبل سنوات، وزعمه بأن بوتين تحدث فيه عن وضعه استراتيجية لـ"روسيا الكبرى".

وأوضحت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن زيلسترا اعترف يوم أمس الإثنين بأنه كذب حين قال عام 2016 إنه اجتمع مع الرئيس الروسى بوتين قبل عقد من الزمن.

من جانبها، رفضت السفارة الروسية فى هولندا، فى وقت لاحق من اليوم، مزاعم زيلسترا ووصفتها بأنها "أخبار كاذبة".

ويتسبب هذا الأمر بحرج لزيلسترا الذى يتوجه، غدا الأربعاء، لموسكو للقاء نظيره الروسى سيرجى لافروف .

فيما تسبب اعتراف وزير الخارجية الهولندى فى مطالبة أحزاب المعارضة له بتقديم استقالته، بيد أن رئيس الوزراء مارك روته، إلى جانب أعضاء بحزب (الشعب الليبرالي) المحافظ الذى ينتمى إليه روته، وهو الحزب الأبرز فى الائتلاف الحاكم، أعربوا عن دعمهم له.