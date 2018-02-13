اتفاقية تعاون بين القوى العاملة وجامعة فاروس لنشر ثقافة السلامة والعمل الحر





كتب محمود راغب

وقع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، والدكتور محمود محى الدين، رئيس جامعة فاروس، اليوم الثلاثاء، بروتوكولين للتعاون بين الوزارة والجامعة، بحضور نائب رئيس مجلس الأمناء علاء محمد رجب ، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

يهدف البروتوكول الأول إلي تدريب الطلبة والخريجين فى أثناء فترة الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، وتأكيد أهمية التدريب المهني والتحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة، وذلك من خلال عقد ورش عمل بالجامعة ترتكز إلى الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال .

ويهدف البروتوكول الثانى إلى تعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وتنمية مهارات الطلاب فى مجالاتها المختلفة، والاستفادة من قدراتهم العقلية والإبداعية واستغلال طاقتهم وحثهم على الابتكار، وذلك من خلال إقامة المسابقات العلمية بين طلاب الجامعة، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة ، وغيرها من الوسائل لتحقيق تلك الأهداف.

وقال "سعفان" في تصريحات صحفية عقب التوقيع : إن بروتوكول التدريب يقضي بعقد ندوات وورش للعمل بمدرجات الجامعة ، فضلا عن السماح باستخدام مراكز التدريب الخاصة بالوزارة لتدريب طلاب الجامعة علي المهن الفنية التي تقدمها دون مقابل.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بتدريب الطلبة والخريجين الذين ترشحهم الجامعة بمراكز التدريب التابعة لها، وذلك حسب المهن التي يتم الاتفاق عليها والإعلان عنها حسب القواعد واللوائح المنظمة في هذا الشأن.

وأكد أن ذلك يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة من خلال الوزارة، فى مجال العمل على تطوير وتغيير ثقافة العمل الحر لدي شباب خريجي الجامعات، فضلا عن سياسة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة التي تتبناها البنوك الوطنية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، من خلال تسهيل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى من شأنها أن توفر فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل والحد من البطالة.

وأوضح أن بروتوكول السلامة يرمى إلى زيادة الوعى لدى الطلاب وتحفيزهم على الابتكار والإبداع فى مجالات السلامة المختلفة، إيمانا من الوزارة بأهمية نشر ثقافة السلامة على المستوى القومي للحد من المخاطر التي تهدد سلامة أفراد الشعب والعمل على توفير مناخ حياة أمنة .

وألزم البروتوكول الوزارة بإتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بمجال السلامة والصحة المهنية اللازمة للطلاب لتنفيذ أعمالهم، وتقييم الأعمال المقدمة منهم ، وتقديم الجوائز النقدية والعينية وشهادات التقدير للطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، فضلا عن عقد ندوات وورش عمل لنشر ثقافة السلامة للطلاب .

من جانبه، أكد الدكتور محمود محى الدين، أن الجامعات هي منارة العلم والثقافة وتولى اهتماما كبيراً لنشر الوعى بين طلابها الذين يقع على عاتقهم واجب النهوض بالمجتمع وتطويره.

وأشار إلي أن البروتوكول ألزم جامعة فاروس الإعلان عن المسابقات التى يتم الاتفاق عليها مع وزارة القوى العاملة بكل الوسائل المتاحة لديها ، وتجميع الأعمال المقدمة من الطلاب ومنح الطرف الوزارة نسخة منها، تقييم ومراجعة الأعمال المقدمة من الطلاب بواسطة خبراء متخصصين بالاشتراك مع الوزارة.