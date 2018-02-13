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الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:42 ص
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ابتكار برنامج بريطانى يحدد المواد الترويجية للتطرف على الانترنت ويحذفها فورا

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 08:52 ص
ابتكار برنامج بريطانى يحدد المواد الترويجية للتطرف على الانترنت ويحذفها فورا وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد


لندن (أ ش أ)
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أعلنت الحكومة البريطانية أنها ساعدت فى ابتكار برنامج جديد لإمكانية تحديد المواد الترويجية للجماعات المتطرفة على شبكة الانترنت وحذفها بشكل فورى.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية ( بى بى سى) اليوم الثلاثاء، عن وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد قولها إنها توجهت إلى الولايات المتحدة لمناقشة البرنامج الجديد مع الشركات التكنولوجية والتباحث حول جهود محاربة التطرف .

وأضافت أن البرنامج يمكنه تحديد نحو 95% من أنشطة تنظيم داعش،مشيرة إلى احتمال إصدار قوانين تفرض على شركات استخدام التقنية الجديدة.

ويبحث البرنامج الذى صممته شركة بريطانية فى قاعدة بيانات ضخمة للمواد التى تنشر على الانترنت من قبل تنظيم داعش، ويحدد المواد التى تروج للأفكار المتطرفة.


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