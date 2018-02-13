إغلاق مطار معيتيقة عقب سقوط قذيفة بالقرب من برج المراقبة

إغلاق مطار معيتيقة عقب سقوط قذيفة بالقرب من برج المراقبةالثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:58 م
مطار معيتيقة
كتب أحمد جمعة
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أغلقت السلطات الليبية مطار معيتيقة الدولى عقب سقوط قذيفة بالقرب من برج المراقبة.
وقالت وسائل إعلام ليبية إنه تم تحويل مسار الرحلات من مطار معيتيقة لمطار مصراتة، بعد إغلاق الأخير بسبب سقوط قذيفة على برج المراقبة.
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