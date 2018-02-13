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إغلاق مطار معيتيقة عقب سقوط قذيفة بالقرب من برج المراقبة

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:58 م
إغلاق مطار معيتيقة عقب سقوط قذيفة بالقرب من برج المراقبة مطار معيتيقة


كتب أحمد جمعة
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أغلقت السلطات الليبية مطار معيتيقة الدولى عقب سقوط قذيفة بالقرب من برج المراقبة.

 

وقالت وسائل إعلام ليبية إنه تم تحويل مسار الرحلات من مطار معيتيقة لمطار مصراتة، بعد إغلاق الأخير بسبب سقوط قذيفة على برج المراقبة.

 


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