إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى محور صفط اللبن

إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى محور صفط اللبنالثلاثاء، 13 فبراير 2018 02:32 م
حادث تصادم-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 9 اشخاص بسبب حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص أعلى محور صفط اللبن بعد اصطدام الملاكى بالرصيف وتجاوزت الجزيرة الوسطى و اصطدمت بالميكروباص و نتج عن الحادث ظهور كثافات مرورية بالطريقو انتقل رجال المرور الى المكان لتسيير حركة السيارات.
تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة ، بلاغا من غرفة النجدة بوقوع حادث مرورى أعلى محور صفط اللبن، وظهور كثافات مرورية، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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