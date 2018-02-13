إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى محور صفط اللبن





كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 9 اشخاص بسبب حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص أعلى محور صفط اللبن بعد اصطدام الملاكى بالرصيف وتجاوزت الجزيرة الوسطى و اصطدمت بالميكروباص و نتج عن الحادث ظهور كثافات مرورية بالطريقو انتقل رجال المرور الى المكان لتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة ، بلاغا من غرفة النجدة بوقوع حادث مرورى أعلى محور صفط اللبن، وظهور كثافات مرورية، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.