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الثلاثاء، 13 فبراير 2018 06:01 م
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إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى محور صفط اللبن

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 02:32 م
إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى محور صفط اللبن حادث تصادم-أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 9 اشخاص بسبب حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص أعلى محور صفط اللبن بعد اصطدام الملاكى بالرصيف وتجاوزت الجزيرة الوسطى و اصطدمت بالميكروباص و نتج عن الحادث ظهور كثافات مرورية بالطريقو انتقل رجال المرور الى المكان لتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة ، بلاغا من غرفة النجدة بوقوع حادث مرورى أعلى محور صفط اللبن، وظهور كثافات مرورية، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

 

 

 


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