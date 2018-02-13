video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 4 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى شرق نابلس

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 08:02 م
إصابة 4 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى شرق نابلس الاحتلال الإسرائيلى


رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

أصيب، مساء اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين فلسطينيين، أحدهم بالرصاص الحى، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلى فى بلدة سالم شرق نابلس.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، فى تصريح له اليوم إن شابا من بلدة سالم، أصيب بالرصاص الحى بمنطقة الفخذ خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، فيما أصيب 3 آخرون على الأقل بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام والمسيل للدموع.

وفى سياق آخر اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بالضرب على شاب، أثناء تواجده بمنطقة "أم الفيران" فى الأغوار الفلسطينية.

وقال منسق العمل التنموى فى الأغوار حمزة زبيدات، إن مجموعة من المستوطنين اعتدوا بالضرب على الشاب بسام زبيدات (39 عاما)، من قرية الزبيدات، أثناء تواجده مع عائلته فى منطقة "أم الفيران"، ما أدى إلى إصابته برضوض وكدمات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يصدر 4 أوامر عسكرية للاستيلاء على أراضٍ بجنوب بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلى يهدم منشأة تجارية فى بلدة العيسوية بالقدس

فلسطين

اسرائيل

اخبار فلسطين

اخبار اسرائيل

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
البرلمان العربى: ندعم العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب

البرلمان العربى: ندعم العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية

مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية

فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى

فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى

الاندبندنت:قاضية لبنانية تحكم على مسلمين أهانوا المسيحية بحفظ سورة آل عمران

الاندبندنت:قاضية لبنانية تحكم على مسلمين أهانوا المسيحية بحفظ سورة آل عمران

رئيس بازل السابق: محمد صلاح أسطورة مثل فيدرر

رئيس بازل السابق: محمد صلاح أسطورة مثل فيدرر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة