إصابة 4 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى شرق نابلس





رام الله (أ ش أ)

أصيب، مساء اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين فلسطينيين، أحدهم بالرصاص الحى، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلى فى بلدة سالم شرق نابلس.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، فى تصريح له اليوم إن شابا من بلدة سالم، أصيب بالرصاص الحى بمنطقة الفخذ خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، فيما أصيب 3 آخرون على الأقل بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام والمسيل للدموع.

وفى سياق آخر اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بالضرب على شاب، أثناء تواجده بمنطقة "أم الفيران" فى الأغوار الفلسطينية.

وقال منسق العمل التنموى فى الأغوار حمزة زبيدات، إن مجموعة من المستوطنين اعتدوا بالضرب على الشاب بسام زبيدات (39 عاما)، من قرية الزبيدات، أثناء تواجده مع عائلته فى منطقة "أم الفيران"، ما أدى إلى إصابته برضوض وكدمات.