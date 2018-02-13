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إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا الغردقة

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 10:43 م
إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا الغردقة حادث تصادم - أرشيفية


البحر الأحمر - عماد عرفة
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أصيب، مساء اليوم الثلاثاء، 12 شخصا، أثر انقلاب سيارة  ميكروباص بطريق "سفاجا-الغردقة"، تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، بمنطقة مكادى، بطريق سفاجا الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين إصابة 12 شخصا، تم نقلهم لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج.


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