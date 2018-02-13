إزالة 640 حالة تعدى بحملة لأمن الجيزة على المنطقة الأثرية بالهرم





كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لإزالة الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم وأكتوبر، وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، عن إزالة 640 حالة تعدي وإشغال طريق، وتحرير 77 قضية تموينية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 أسلحة نارية، و13 قضية مخدرات، وتنفيذ 160 حكم قضائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.