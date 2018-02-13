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إحالة أوراق قاتل ضابط الشرطة بكفر الشيخ لمفتى الجمهورية

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 07:24 م
إحالة أوراق قاتل ضابط الشرطة بكفر الشيخ لمفتى الجمهورية محكمة


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية برئاسة المستشار السيد سرحان، إحالة أوراق" يونس البنا " 23 سنة، طالب جامعي، المتهم بقتل النقيب مصطفى سمير بدوي، الضابط بإدارة مرور كفر الشيخ، أثناء تأدية عمله في شارع الخليفة المأمون يمدينة كفر الشيخ، إلى مفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي لتنفيذ حكم الإعدام.

وتعود تفاصيل الحادث، لمساء الخميس 23 نوفمبر العام الماضى، حينما كان المتهم برفقة أمين شرطة "إ أ" الذي كان يقود سيارة المتهم ويعمل لديه بالأجر وقت راحته، بالإضافة لعمله الأساسى بشرطة السياحة بشرم الشيخ، حينما شاهد الضابط والذي قام بتغريمه مخالفة مرورية صبيحة يوم الحادث، وما أن شاهد" المجنى عليه بشارع الخليفة المأمون، حتى ترجل من السيارة، واحتك به.

وأظهرت تحقيقات النيابة وتحريات المباحث، أن "المجني عليه" كان برفقته العميد محمد الدفراوي مدير إدارة المرور والمقدم محمد حسن شمس، رئيس قسم العمليات بإدارة المرور، للقيام بحملة مرورية بشارع الخليفة المأمون، وأن الضابط استوقف السيارة "التي كان يستقلها "المتهم" لفحصها، وأن المتهم قام بمغافلة المجني عليه ونزع سلاحه الميرى من جرابه الشخصي.

وتبين من خلال التحقيقات، أيضًا، قيام المتهم بإطلاق الأعيرة النارية صوب الضابط "المجني عليه"، فأصابه بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسرى وتم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام، وتوفى متأثرًا بإصابته أثناء محاولة إسعافه داخل المستشفى.

وأحالت نيابة كفر الشيخ الكلية، برئاسة المستشار أحمد شطا، وتحت إشراف المستشار أحمد عاشور، المحامى العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، المتهم بقتل النقيب مصطفى سمير بدوى، الضابط بإدارة المرور، إلى محكمة الجنايات محبوسًا؛ لاتهامه بقتل المجنى عليه واختلاس عهدته "طبنجة ميري"، وتعاطى المتهم لمخدر الحشيش.

 


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