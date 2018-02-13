أيمن الشريف يستأنف عمله كرئيس لمدينة الأقصر بعد دورة تدريبية شهرين ونصف





الأقصر – أحمد مرعى

وصل العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، إلى مقر ديوان مجلس مدينة الأقصر بالعوامية، بعد غياب دام لمدة شهرين ونصف تقريباً، حضر خلالها إحدى الدورات التدريبية التى تعزز طاقته وقدراته كرئيس للمدينة، كى يستطيع من خلالها تقديم الأفضل للمواطن دائما فى كل وقت وحين.

ولدى وصوله لمقر مجلس المدينة عقد أيمن الشريف، اجتماعا موسعا مع مديرى قطاعات النظافة لمناقشة آخر تطورات منظومة النظافة بمدينة الأقصر، وما تم إنجازه، ومراجعة أسلوب العمل خلال الفترة المقبلة لحين تطبيق منظومة النظافة الجديدة، بحضور مديرى التفتيش المالى والإدارى والمتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر.