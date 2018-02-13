أمين مخزن مركز صحى بالمنيا يحرر محضرا لفقده خاتم شعار الجمهورية

أمين مخزن مركز صحى بالمنيا يحرر محضرا لفقده خاتم شعار الجمهوريةالثلاثاء، 13 فبراير 2018 02:52 م
اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار
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حرر أمين مخزن محضرا بقسم شرطة المنيا الجديدة يتضمن فقد خاتم شعار الجمهورية.
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا الجديدة، بفقدان شعار الجمهورية خاص بمركز صحى، تابع لإدارة الصحة بالمنيا.
وقرر "ع . ع"، أمين المخزن، أنه كان يباشر عمله، واكتشف فقدان الخاتم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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