أمريكا: الانتخابات الأمريكية فى 2018 مهددة بتدخل روسى





أ ف ب

أعلن مسؤولون فى أجهزة الاستخبارات الأمريكية الثلاثاء، أن المحاولات الروسية للتدخل فى السياسة الأمريكية لا تزال مستمرة وتشكل تهديدا للانتخابات التشريعية المقررة فى نوفمبر المقبل.

وأجمع مسؤولو وكالة الاستخبارات المركزية "سى آى ايه" ومكتب التحقيقات الفدرالى "أف بى آي" ووكالة الأمن القومى وثلاث وكالات اخرى على القول بان جهود موسكو لبلبلة السياسة الاميركية لا تزال بنفس القوة كما كانت عام 2016.

كما حذر مدير اجهزة الاستخبارات الاميركية دان كوتس الثلاثاء من ان البرنامج النووى الكورى الشمالى يمثل "تهديدا وجوديا محتملا" للولايات المتحدة.

وقال كوتس خلال جلسة استماع فى الكونجرس "يجب الاخذ فى الاعتبار ان هذه مشكلة وجودية محتملة للولايات المتحدة". واضاف "انه تهديد وجودى محتمل ضد الولايات المتحدة ولكن ضد كوريا الشمالية ايضا".