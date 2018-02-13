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أئمة أوقاف بندر الأقصر يقررون إقامة أمسيات دينية لتعويض وقف القوافل الدعوية

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 08:06 م
أئمة أوقاف بندر الأقصر يقررون إقامة أمسيات دينية لتعويض وقف القوافل الدعوية الشيخ محمد زكى يونس مدير الإدارة


الأقصر – أحمد مرعى
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قرر أئمة إدارة أوقاف بندر الأقصر بقيادة الشيخ محمد زكي يونس مدير الإدارة، إقامة أمسيات دينية يوم السبت من كل أسبوع، وهو يوم الراحة الأسبوعية لهم، وذلك لتعويض القوافل الدعوية التي توقفت مؤخراً، حرصاً منهم على إستمرار الدور التنويري متمثلا في الأمسيات الدينية المتنقلة.

وقال مصدر بمديرية أوقاف الأقصر، أنه تم وضع جدول للأمسيات الدينية بدءاً من السبت المقبل واعتمده مدير الإدارة،  وذلك نابع من إيمانهم بأنه من واجبهم تبليغ رسالة الإسلام السمحة مهما كلفهم الأمر.

ومن الجدير بالذكر أن القوافل الدعوية نظمها الشيخ محمد زكي يونس مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر فور استلامه العمل مديرا لأوقاف بندر الأقصر في اكتوبر ٢٠١٥، ولاقت استحسان الجمهور واثنى على هذا العمل وزير الأوقاف والعديد من قيادات الوزارة، حيث كان لها دور بارز في تنشيط الدعوة بمساجد الأقصر، ولكنها توقفت مؤخراً بناءا على مذكرة من مفتش عام بالوزارة لكونها مخالفة لتعليمات الوزارة على حد  قوله.

وطالب كثير من المواطنين بالأقصر عودة القوافل الدعوية، حيث انها كانت سببا في اقبال المواطنين على دروس العلم، وتم طرح الموضوع على الأئمة ورغبة الجماهير في استمرار القوافل الدعوية، ووافق الأئمة علي التطوع بيوم راحتهم لخدمة المجتمع، بعد توقف القوافل الدعوية المتنقلة بأوقاف بندر الأقصر.

 

 


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