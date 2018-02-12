OPPO تطرح هاتفها الجديد A83 بمواصفات استثنائية





كتبت: هبة السيد

أطلقت OPPOالعلامة التجارية المتخصصة فى الهواتف الذكية – هاتفها الذكى الأحدث فى سلسلة "A" وهو هاتف "A83" الذى يعد ذو مواصفات عالية بسعر تنافسى يناسب جميع احتياجات عملائها وخاصة الشباب، فيأتى الهاتف بشاشة كبيرة بحجم 5.7 بوصة وذاكرة وصول عشوائية 3 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 32 جيجابايت، بالإضافة إلى أنه يدعم خاصية الذكاء الاصطناعى وهى خاصية ثورية تركز عليها استراتيجية OPPO حاليا، إضافة إلى تصميم مميز ولمسة شبابية مبتكرة، ومتوفر باللونين الذهبى والأسود بسعر تنافسى 3990 جنيه مصرى، وهو ما يجعله الأفضل فى فئته السعرية المنخفضة.

وقال آندى شى، مدير العلامة التجارية بشركة OPPO:"نجحت السلسلة F والسلسلةA للهواتف الذكية فى تحقيق شعبية كبيرة بين جميع الفئات وخاصة فئة الشباب فى السوق المصرى، وذلك لأننا اكتشفنا احتياجات عملائنا، فقمنا بتطوير منتجاتنا وخاصة الكاميرا التى تتيح للجميع تجربة سيلفى جيدة، حيث أنها تقوم بالتقاط صورة أقرب للحقيقة مما يبدو عليه الأشخاص بعيدًا عن المحسنات والتعديلات المبالغ فيها، فإن إستراتيجيتنا الحالية ترتكز على التقاط صور سيلفى واقعية تحت شعار" .

ويأتى هاتف "A83" بكاميرا أمامية التى تبلغ دقتها 8 ميجابيكسل وكاميرا خلفية 13 ميجابيكسيل، لتجربة صور سيلفى أفضل، كما يدعم الهاتف خاصية الذكاء الإصطناعى"A.I. Beauty Recognition Technology" وهى خاصية ثورية تركز عليها استراتيجية OPPO حاليًا حيث يمكن للكاميرا الآن التعرف ذاتيًا على التباين فى لون البشرة والعمر والجنس فى الصورة لتقوم بإضافة تحسينات و"تجميل" أوتوماتيكى على المحتوى، وهى تعديلات أقرب للحقيقة، حيث تقوم هذه الخاصية بعمل مسح لأكثر من 200 نقطة للتعرف على الوجه، ثم تقوم بمقارنة الخصائص مع ما لديها من قاعدة بيانات عالمية للقطات الوجوه المختلفة لتعلم ملامح الوجه والأشكال والهياكل أوتوماتيكيا وإضافة التعديلات اللازمة والملاءمة التى تبدو طبيعية، هذا بالإضافة إلى تخزين وحفظ ملامح وخصائص الوجوه الملتقطة لإضافة التعديلات اللازمة بسهولة.

كما يدعم هاتف "A83" شاشة بحجم 5.7 بوصة عالية الدقة 1440 X 720، بنسبة امتداد 18:9 وهى الإضافة الأولى من نوعها بالنسبة لحجم شاشات السلسلة A، لذلك فإن الموبايل يدعم تجربة مشاهدة مميزة سواء للصور أو لمشاهدة الفيديو أو للألعاب، بالإضافة إلى أن الهاتف مزود بإمكانية فتح قفل الهاتف عن طريق قراءة ملامح الوجه، باستخدام تقنية الذكاء الإصطناعى.

ويتمتع الهاتف ببطارية بقدرة 3180 ميللى أمبير التى من الممكن أن تصمد لساعات من العمل المتواصل، كما أنه مزود بنظام تشغيل Color OS 3.2 الجديد الذى يمنح المستخدم تجربة أكثر سلاسة وسرعة مناسبة لإستخدام الشباب، هذا إلى جانب تمتع الهاتف بسرعة نقل الملفات من خلال خاصية O-share التى تكون أسرع بمعدل 100 مرة من تقنية البلوتوث، حيث ستمكن المستخدم من نقل 7 صور بين هاتفى OPPO فى أقل من ثانية واحدة، بالإضافة إلى أن الهاتف يأتى بثلاث فتحات للبطاقات، اثنان منهما لبطاقات الـ Nano SIM والأخرى لبطاقةmicroSD، وذلك لزيادة المساحة الداخلية إلى 256 جيجابايت.