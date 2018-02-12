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3 آلاف و547 سائحا أجنبيا وعربيا يصلون مطار القاهرة

الإثنين، 12 فبراير 2018 12:24 ص
3 آلاف و547 سائحا أجنبيا وعربيا يصلون مطار القاهرة فوج سياحى - أرشيفية


كتب محمد طنطاوى
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استقبل مطار القاهرة الدولي خلال الـ 24 ساعة الماضية 134 رحلة دولية وداخلية لشركة مصر للطيران والشركات العاملة بالمطار وعلى متنها 3 آلاف و547 سائحا من عدة جنسيات أجنبية وعربية.
 
 
وضمت الأفواج السياحية مجموعات من ألمانيا وكرواتيا والصين وأندونيسيا واليابان وتايوان وبلجيكا وكرواتيا والإمارات والكويت والسعودية والبحرين والعراق وتونس. 
 
 
وقامت شرطة السياحة بالإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم بينما قامت ادارة قوات الأمن وتأمين الركاب بالمطار بتأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم. 
 
 
 
 

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