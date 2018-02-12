21 قتيلا فى اليوم الأول من أضخم كرنفال فى بوليفيا





(أ ف ب)

أعلنت الشرطة البوليفية، مقتل 21 شخصا وإصابة 72 آخرين بجروح فى حوادث متفرقة وقعت فى أورورو (جنوب شرق) فى اليوم الأول من أضخم كرنفال فى البلاد ينظم فى هذه المدينة سنويا ويستقطب مئات آلاف الزوار.

وقالت الشرطة، إن الحادث الأكثر دموية نجم عن انفجار قارورة غاز وأوقع ثمانية قتلى و47 جريحا.

من جهته قال مسؤول فى وزارة الصحة، إن المصابين بجروح خطرة نقلوا إلى مستشفيات العاصمة لاباز.

وكانت الحكومة توقعت تدفق حوالى 400 ألف زائر إلى اورورو، المدينة البالغ عدد سكانها نصف مليون نسمة والتى يقصدها سنويا مئات الآلاف للمشاركة فى هذا الكرنفال الذى يعتبر أضخم مهرجان فولكلورى ودينى فى البلاد.