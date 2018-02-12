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18 قتيلا فى عملية مداهمة للجيش الفنزويلى على منجم للذهب

الإثنين، 12 فبراير 2018 08:04 ص
18 قتيلا فى عملية مداهمة للجيش الفنزويلى على منجم للذهب الجيش الفنزويلى


(أ ف ب)
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قُتل 18 شخصا فى عملية مداهمة للجيش ضد عصابة مشتبه بها فى منطقة تعدين بجنوب شرق فنزويلا، بحسب ما أعلنت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان ومسؤولين من المعارضة.

ووقع الحادث السبت داخل منجم فى بلدة غواسيباتى فى ولاية بوليفار عندما "أدى تبادل لإطلاق النار إلى سقوط 18 قتيلا لم تُعرف هوياتهم بعد"، بحسب ما أورد تقرير عسكرى.. وتشهد المنطقة عدة نشاطات مخالفة للقانون لتعدين الذهب.

وتابع التقرير أن السلطات ضبطت خمس بنادق عسكرية وعشرة مسدسات وبندقية وقنبلتين يدويتين، إلا أن السلطات لم تصدر بيانا بعد.

وندد النائب المعارض اميركو دى غراسيا من ولاية بوليفار بعملية المداهمة قائلا "هل قُتل 18 مواطنا ولم يُصب أى جندى بجروح؟ أنهم يطهرون مناطق الذهب بالدم والنار".

وغردت منظمة "برنامج العمل الفنزويلى لحقوق الإنسان" أن " العملية "مثيرة للقلق...هل هى مذبحة جديدة؟".

والمنطقة الواقعة على الحدود مع البرازيل جزء من منطقة اونيروكو للتعدين التى تنشط فيها عدة شركات حكومية ومتعددة الجنسيات للتنقيب عن المعادن من أجل التعويض عن تراجع العائدات نتيجة انهيار أسعار النفط التى أدت إلى أزمة اقتصادية وسياسية كارثية فى البلاد

 

        


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الجيش الفنزويلى

فنزويلا

منجم

منجم ذهب



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