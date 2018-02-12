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الإثنين، 12 فبراير 2018 09:48 ص
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177 حالة إصابة بنوروفيروس فى الأولمبياد الشتوى بكوريا الجنوبية

الإثنين، 12 فبراير 2018 09:28 ص
177 حالة إصابة بنوروفيروس فى الأولمبياد الشتوى بكوريا الجنوبية الاولمبياد 2018


رويترز
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قال منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التى تستضيفها بيونجتشانج فى كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إنه تأكد ظهور 177 حالة إصابة بفيروس نوروفيروس حتى الآن فى الأولمبياد إلا أن البعثات الرياضية لم تتأثر بالفيروس.

وقال المنظمون إنه تأكد مساء أمس الأحد ظهور 19 حالة إصابة جديدة بالفيروس الذى يسبب القئ والإسهال. وأضافوا أن من بين الحالات التى تم رصدها تعافت 68 حالة وخرجت من الحجر الصحى وعادت للعمل بالأولمبياد.

وتفشى الفيروس خلال الاستعداد لحفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية يوم الجمعة الماضى مما أدى إلى نقل 1200 من أفراد الأمن إلى الحجر الصحى. واستدعى منظمو الدورة أفرادا من الجيش ليحلوا محلهم.

ولم يتأكد ظهور أى حالة إصابة بين الرياضيين بالفيروس شديد العدوى، وأجبر تفشى الفيروس فى بطولة العالم لألعاب القوى العام الماضى فى لندن رياضيين من عدد من الدول على عدم المشاركة.

وقالت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية إن عددا من الوكالات تتعاون لكبح انتشار الفيروس إذ يتم اختبار جودة المياه مع فحص المواقع والمطاعم والفنادق وأماكن إقامة العمال.

 

 


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