يديعوت أحرونوت: إسرائيل تعزز دفاعاتها الجوية شمالا





(أ ش أ)

ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) على موقعها الاكترونى، أن الجيش الإسرائيلى قرّر تعزيز قوات دفاعه الجوى شمال اسرائيل.

ونوهت الصحيفة عن أن هذه الخطوة تأتى فى أعقاب أحداث أمس السبت ، حيث أسقطت دفاعات جوية سورية طائرةً حربية إسرائيلية من طراز (إف -16) شمال البلاد.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم " إن إسرائيل أرسلت منظومات باتريوت الصاروخية (أرض - جو) إلى الجولان لتعزيز الدفاعات الجوية بالمنطقة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد قال ـ فى وقت سابق ـ "إن اسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أى هجوم" ، كما قال وزير الاستخبارات الإسرائيلى "إن ضرب المواقع الإيرانية الرئيسية فى سوريا رسالة واضحة إلى إيران بأن اسرائيل لن تتسامح مع أى وجود عسكرى إيرانى بالقرب منها".

ويذكر أيضا أن إسرائيل شنت هجوما واسع النطاق داخل سوريا بعدما أسقطت طائرة إيرانية دون طيار تسللت إلى مجالها الجوي.