وزير النقل يستعرض خطة تطوير قطاعات الوزارة أمام الجمعية المصرية البريطانية

كتب رضا حبيشى

استعرض الدكتور هشام عرفات وزير النقل أمام الجمعية المصرية البريطانية للأعمال ووفد من الشركات البريطانية الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال النقل وخطة تطوير وتحديث محاور النقل والمشروعات التى تنفذها الوزارة فى كافة قطاعات النقل.

ففى مجال السكك الحديدية استعرض وزير النقل وفق بيان صحفى مخطط ربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة سكك حديد الجمهورية من خلال خط قطار كهربائى عالى السرعة السخنة – العاصمة الإدارية - 6 أكتوبر – العلمين و الاسكندرية بالإضافة إلى إعادة تأهيل خط سفاجا / قنا / الخارجة بطول 732 كم .

وفى قطاع الأنفاق أوضح الوزير أنه بالنسبة للخطوط الجديدة للمترو المزمع البدء فى تنفيذها تتمثل فى المرحلة الأولى من الخط الرابع سطحية بطول 19 كم وعدد 17 محطة وتكلفة 3000 مليون جنيه بجانب 1750 مليون دولار والخط الخامس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مدينة نصر – الساحل بطول 24 كم وعدد 17 محطة نفقية وحجم النقل المتوقع 1.25 مليون راكب يومياً أما بالنسبة للخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الخصوص - السيدة زينب – المعادى الجديدة " فيبلغ طول الخط 30 كم وعدد المحطات 24 محطة ( 12 نفقى + 12علوى) و حجم النقل المتوقع 1.5مليون راكب يومياً.

وأكد وزير النقل وجود خطة بالوزارة لإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول الخط 13.7 كم وتكلفة 363 مليون يورو وعدد المحطات 28 محطة والسرعة القصوى 70 كم / ساعة، وكذلك تحديث وتطوير خط سكك حديد ابو قير بطول 2 كم بطاقة استيعابية ساعة الذروة 40- 60 ألف راكب / ساعة وعدد المحطات 18 محطة وعدد الركاب اليومى المستهدف 1.5 مليون راكب والسرعة القصوى : 80 كم / ساعة .

وفى مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية صرح عرفات أن الوزارة تتبنى طرح عدد من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية لتحسين خدمات الموانئ البحرية وتقليل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع كما تضيف قيم مضافة للسلع المتداولة مما يحسن المركز التنافسى للصادرات المصرية وتقليل زمن وتكلفة الواردات لافتا إلى أن مشروعات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة تتمثل فى مشروعات ( السادس من أكتوبر على مساحة 400 فدان وتم الانتهاء من الدراسة والترويج والإعلان عن ۱۰۰ فدان للميناء الجاف.

وفيما يتعلق بقطاع النقل النهرى أشار الوزير انه يجرى الإعداد لطرح عدد 4 موانئ نهرية خدمية لتعظيم دور النقل النهرى فى نقل البضائع وتشمل ميناء قنا النهرى بمساحة ١٥فدان وميناء سوهاج النهرى بمساحة ١٥ فدان وميناء أسيوط النهرى بمساحه ٣٤ فدان وميناء ميت غمر النهرى بمساحه ١٦ فدانا .