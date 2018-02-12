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الإثنين، 12 فبراير 2018 07:17 م
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وزير الطاقة الجزائرى يدعو لمزيد من التعاون بين دول اتفاق خفض إنتاج النفط

الإثنين، 12 فبراير 2018 05:43 م
وزير الطاقة الجزائرى يدعو لمزيد من التعاون بين دول اتفاق خفض إنتاج النفط نفط ارشيف


كتب أحمد أبو حجر
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 دعا وزير الطاقة الجزائرى، مصطفى قيتونى، خلال مؤتمر البترول اليوم، إلى ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بمصادر الطاقة بكافة دول القارة السمراء وتعديلها وتطويرها بما يتناسب مع جذب أنظار المستثمرين اتجاه الدول الأفريقية، مشيراً إلى دور محمد باركيندو أمين عام منظمة أوبك الفعال فى التوصل إلى اتفاقية خفض الإنتاج بين دول أوبك وخارجها المنتجة للبترول داعياً إلى المزيد من التعاون بين الدول أطراف الاتفاق حتى يتم تحقيق التوازن فى سوق البترول ما بين العرض والطلب.

فيما قال ديفيد ماهلوبو وزير الطاقة بجنوب أفريقيا، إن أفريقيا مليئة بالفرص الاستثمارية الجاذبة. وأنها كدولة مستوردة يهمها دعم التعاون مع الدول المنتجة وإحداث توازن فى السوق يضمن استدامة موارد الطاقة والتى تأتى مع استقرار السوق .

وأضاف أن النظر إلى توطين التقنيات الحديثة فى مجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعى فى جنوب إفريقيا يأتى ضمن مبادرة تضم دول الاتحاد الافريقى التى تسعى لإنتاج الغاز من مصادرها المحلية فضلا عن تطوير قدراتها من الانتاج البحرى للبترول.


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