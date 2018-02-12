video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 فبراير 2018 09:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع الأمريكى: الألعاب الشتوية لن تؤدى لانفراجة بين الكوريتين

الإثنين، 12 فبراير 2018 06:24 ص
وزير الدفاع الأمريكى: الألعاب الشتوية لن تؤدى لانفراجة بين الكوريتين وزير الدفاع الامريكى جيمس ماتيس


(رويترز)
إضافة تعليق

قال وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس، إن من السابق لأوانه معرفة إن كانت الانفراجة الدبلوماسية بين الكوريتين فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ستؤدى إلى نتائج لكن الخطوة لم تدق إسفينا بين واشنطن وسول.

ووجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون دعوة للرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن لإجراء محادثات فى بيونجيانج مما يمهد الطريق لأول اجتماع للزعيمين الكوريين منذ ما يزيد على عشر سنوات.

وسيشكل أى اجتماع انقلابا دبلوماسيا لمون الذى وصل إلى السلطة العام الماضى متعهدا بالتواصل مع الشمال المنعزل والعمل على التوصل إلى حل دبلوماسى للأزمة بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

واتبعت واشنطن استراتيجية ممارسة أقصى قدر من الضغط على بيونجيانج من خلال فرض عقوبات صارمة وطالبتها بالتخلى عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية أولا قبل الشروع فى أى حوار.

وقال ماتيس "من السابق لأوانه قول ما إذا كان... استخدام الألعاب الأولمبية بطريقة ما للحد من التوترات... سيكون له أى تأثير بمجرد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية. لا يمكننا قول ذلك فى الوقت الراهن".

وأضاف ماتيس "فى خضم كل هذا، تابع عرضا عسكريا سلط الضوء على صواريخه الباليستية. هذا وقت غريب جدا إذا كان حقا يحاول إظهار الود" فى إشارة إلى كيم جونج أون.

وسيجتمع ماتيس مع نظيره الإيطالى فى روما وسيحضر اجتماعا للتصدى لتنظيم داعش.

وأجرت بيونجيانج أكبر تجاربها النووية العام الماضى وفى نوفمبر تشرين الثانى اختبرت صاروخها الباليستى العابر للقارات الأكثر تطورا وقال خبراء إن مداه يصل إلى أى مكان فى الولايات المتحدة.

وتبادل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقيادة كوريا الشمالية الإهانات والتهديدات بالحرب النووية مع تصاعد التوترات فى الوقت الذى رفض فيه ترامب مرارا إمكانية إجراء محادثات مع كوريا الشمالية.

وقال ماتيس، مرددا تعليقات لنائب الرئيس الأمريكى مايك بنس "على المستوى السياسى فى سول، لا يمكن أن يحدث خلاف بيننا بفعل كوريا الشمالية".

وإذا زار مون الشمال فستكون أول قمة بين زعيمى الكوريتين منذ 2007 وستكون القمة الثالثة فحسب بين الكوريتين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: نتطلع إلى قرب العلاقات بين بيونج يانج وسيول

وزير الدفاع الأمريكى

الألعاب الشتوية

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية



لا تفوتك
رسائل جنود مصر من أرض سيناء الحبيبة.. أقسموا بتطهيرها من الإرهاب.. أبطال أصروا على مشاركة زملائهم رغم انتهاء فترة خدمتهم.. ويؤكدون للشعب المصرى: اطمئنوا مادام ولادكم وجنودكم موجودين.. وهنكمل لو سنة كمان

رسائل جنود مصر من أرض سيناء الحبيبة.. أقسموا بتطهيرها من الإرهاب.. أبطال أصروا على مشاركة زملائهم رغم انتهاء فترة خدمتهم.. ويؤكدون للشعب المصرى: اطمئنوا مادام ولادكم وجنودكم موجودين.. وهنكمل لو سنة كمان

حملة موسى مصطفى موسى توضح أسباب تغيير موقفها من التأييد إلى المنافسة

حملة موسى مصطفى موسى توضح أسباب تغيير موقفها من التأييد إلى المنافسة

فى قضية رشوة السويس.. سكرتير عام المحافظة قضى ليلة جنسية بشاليه المتهمة الرابعة مقابل منح تصاريح باستغلال 3 محاجر لسيدة.. والمتهم عرض تدخله لدى مسئولى حى لصالح أصحاب عقارات مخالفة مقابل مليون جنيه

فى قضية رشوة السويس.. سكرتير عام المحافظة قضى ليلة جنسية بشاليه المتهمة الرابعة مقابل منح تصاريح باستغلال 3 محاجر لسيدة.. والمتهم عرض تدخله لدى مسئولى حى لصالح أصحاب عقارات مخالفة مقابل مليون جنيه

العثور على طفل حديث الولادة بطريق بنايوس فى الشرقية

العثور على طفل حديث الولادة بطريق بنايوس فى الشرقية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة