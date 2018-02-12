وزير الخارجية الفرنسى يصل بغداد للتباحث فى إعادة الإعمار

وزير الخارجية الفرنسى يصل بغداد للتباحث فى إعادة الإعمارالإثنين، 12 فبراير 2018 08:50 ص
جان ايف لودريان
(أ ف ب)
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وصل وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان، اليوم الاثنين، إلى بغداد للتباحث مع المسؤولين العراقيين حول إعادة إعمار البلاد وضمان استقراره بعد الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش.
وصرح لودريان "لقد أتيت لاعبر عن دعم فرنسا ومرافقتكم. سنكون دائما الى جانبكم كما فعلنا لدى مشاركتنا فى التحالف الدولى ضد الجهاديين وسنكون كذلك خلال مرحلة إعادة الإعمار"، مشيرا إلى استقرار البلاد وإعادة إعمارها.
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