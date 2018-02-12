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وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع نظيره فى كوستاريكا العلاقات الثنائية

الإثنين، 12 فبراير 2018 11:01 م
وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع نظيره فى كوستاريكا العلاقات الثنائية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات


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بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإمارات مع مانويل جونزاليس سانز وزير الخارجية فى جمهورية كوستاريكا سبل دعم العلاقات الثنائى وسبل تطورها.


وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء الذى عقد على هامش القمة العالمية للحكومات فى مدينة دبى الإماراتية، تم خلاله ايضا تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز وآليات تطوير العلاقات فى كافة المجالات منها الاقتصادية والاستثمارية بما يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

 


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