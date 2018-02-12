وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع نظيره فى كوستاريكا العلاقات الثنائية

وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع نظيره فى كوستاريكا العلاقات الثنائيةالإثنين، 12 فبراير 2018 11:01 م
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات
أ ش أ
إضافة تعليق
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإمارات مع مانويل جونزاليس سانز وزير الخارجية فى جمهورية كوستاريكا سبل دعم العلاقات الثنائى وسبل تطورها.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء الذى عقد على هامش القمة العالمية للحكومات فى مدينة دبى الإماراتية، تم خلاله ايضا تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز وآليات تطوير العلاقات فى كافة المجالات منها الاقتصادية والاستثمارية بما يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
إضافة تعليق
صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس
فيديو وصور.. إنجازات مشرفة للفراعنة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.. سبورتنج يخطف لقب السلة فى الثانية الأخيرة.. ذهبية وفضيتان بألعاب القوى.. والبنك الأهلى يستحوذ على ميداليات الكاراتيه
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة