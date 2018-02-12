وزير البترول: سد الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المحلى بنهاية الهام





كتب أحمد أبو حجر

أشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بحرص الوزراء ومسئولى شركات البترول العالمية ومشاركتهم لهذا الحدث الهام فى الدورة الثانية لـ"إيجبس" الذى نقوم من خلاله بالتسويق لصناعة البترول والغاز لمصر. وبدأنا هذه المرحلة بعد 30 يونيو 2013 بعد مرور عامين من عدم الاستقرار وما واجهناه من مشكلة اقتصادية

وأضاف خلال كلمته بجلسة الالهام وقيادة وخلق الفرص التى تؤدى للتحول فى قطاع الطاقة على المستوى العالمى: "أن التزمنا بمرحلة من الإصلاح وحل المشاكل التى تواجه القطاع خاصة مع شركائنا وهم مفتاح النجاح فى هذه الصناعة سواء فى قطاعات الاستكشاف والتكرير، موضحا أن إعطاء الشركاء الأجانب رسالة ثقة بأننا جادون فى المضى قدماً فى الإصلاح بدون بيروقراطية فكان علينا أن نعيد سياستنا فى النظام المالى وبنود الاتفاقيات والسياسة التسعيرية وقمنا بمواجهة التحديات والمشاكل واستطعنا سد الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المحلى عن طريق توقيع 83 اتفاقية حتى الآن".

وتابع: قمنا بالاسراع فى عملية التنمية فى المشروعات وتحقيق المزيد من الاكتشافات وتحفيز الشركاء من خلال سداد المستحقات لضخ المزيد من الاستثمارات وذلك بالتوازى مع تغيير سياسات التسعير وقمنا بذلك كله من خلال دعم القيادة السياسية، كما قمنا بتنفيذ مشروعات بدعم من الشركاء الأجانب ومع نهاية العام الحالى سيتم سد الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المحلى ومن خلال هذه المؤتمر سنقوم باستعراض هذه الانجازات والتحدث مع الشركاء بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.

وعن سياسة مصر فيما يتعلق باتخاذ القرارات الاستثمارية طويلة الأجل قال وزير البترول نعم سياستنا تغيرت، وهذا واضح جداً منذ 30 يونيو 2013 حيث بدأنا مرحلة الاصلاح الحقيقى والاستدامة فى قطاع الطاقة بعد ما شهدناه منذ يناير 2011 من تقلبات ومشاكل استمرت لعامين مثل انقطاع الكهرباء ونقص الطاقة لذلك كان لابد من اتخاذ قرارات محددة لها علاقة بالاصلاح وكانت الحكومة قوية وشجاعة فى اتخاذ هذه القرارات واصبح لدينا خيارات استخدام مزيج الطاقة والذى يضم الطاقة الجديدة والمتجددة وعندما نتحدث عن محدودى الدخل فإن الحكومة قامت بتنفيذ برامج حماية بالتوازى مع خطط الاصلاح.