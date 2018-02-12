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وزير البترول الفنزويلى: مباحثات أوبك أعادت التوازن لسوق البترول العالمية

الإثنين، 12 فبراير 2018 05:35 م
وزير البترول الفنزويلى: مباحثات أوبك أعادت التوازن لسوق البترول العالمية ناقلة نفط


كتب أحمد أبو حجر
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قال مانويل سلفادور كيبيدو فرنانديز - وزير البترول الفنزويلى، إن مشاركتنا فى مؤتمر ايجبس 2018، تأتى فى إطار النظرة المستقبلية لصناعة البترول والغاز التى تلتقى فيها رؤانا على أرضية مشتركة. 

وأضاف خلال كلمته بجلسة الإلهام وقيادة وخلق الفرص التى تؤدى للتحول فى قطاع الطاقة على المستوى العالمى "أن اللقاءات المستمرة ما بين دول أوبك وخارجها التى شاركت فيها مصر والمباحثات التى تمت فيها أعادت التوازن لسوق البترول العالمية، وهو ما يوضح أهمية النقاشات المستمرة فى مجال الطاقة والتى تصب فى صالح الجميع من منتجين ومستهلكين".

 أشار إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التى تنتج عن مثل هذه النقاشات بالإضافة إلى إحداث توازن واستقرار فى السوق العالمية وجذب الاستثمارات وتحقيق المزيد من التعاون فى كافة مجالات صناعة البترول بما يدفعها لتحقيق المزيد من النجاحات.


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