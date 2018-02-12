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وزيرة الثقافة فى ضيافة جامعة عين شمس اليوم.. وتشهد عرضًا مسرحيًا

الإثنين، 12 فبراير 2018 03:00 ص
وزيرة الثقافة فى ضيافة جامعة عين شمس اليوم.. وتشهد عرضًا مسرحيًا الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة


كتب محمود راغب
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يستقبل الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، اليوم الاثنين، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بمقر قصر الزعفران.
 
ومن المقرر أن يرافق الوزيرة وفد رفيع المستوى من وزارة الثقافة ويعقب مراسم الاستقبال حضور أحد العروض المسرحية ضمن سلسلة عروض قوافل التنوير المقرر عرضها على مسرح رعاية شباب الجامعة.
 
 
 

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