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خالد صلاح
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وزارة الوحدة الكورية الجنوبية: سنعمل على استمرار الحوار بين سول وبيونج يانج

الإثنين، 12 فبراير 2018 12:00 ص
وزارة الوحدة الكورية الجنوبية: سنعمل على استمرار الحوار بين سول وبيونج يانج رئيس كوريا الجنوبية


سول أ ش أ
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قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، الأحد، إن الحكومة فى سول ستبذل الجهود اللازمة لاستمرار الحوار بين الكوريتين، والذى انطلق مع زيارة الوفد الكورى الشمالى رفيع المستوى لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بيونج تشانج الكورية الجنوبية.

جاء ذلك فى بيان للوزارة أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بعد أن اختتمت اليوم الأحد زيارة الوفد الكورى الشمالى - الذى رأسه الرئيس الجمهورية الشرفى كيم يونج نام وضم كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكورى الشمالى - إلى كوريا الجنوبية والتى استغرقت ثلاثة أيام، والتقى الوفد خلالها الرئيس الكورى الجنوبى مون جى إن ووجه له دعوة لزيارة الشمال، ورد مون بأنه يأمل فى أن تتهيأ الظروف المناسبة لهذه الزيارة.

وأضافت الوزارة أن زيارة الوفد أظهرت أن كوريا الشمالية ملتزمة بتحسين العلاقات مع جارتها الجنوبية، وقد تتخذ إجراءات حاسمة لذلك عند الضرورة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستستمر فى تطبيق العقوبات الدولية الصادرة ضد الجارة الشمالية مع الالتزام بالحل السلمى للقضايا المتعلقة فى بيونج يانج، كما ستسعى الحكومة إلى تطبيع العلاقات عبر الحدود من خلال الحوار المستمر مع الشمال، والذى ترى الوزارة أنه يمكن أن يؤدى إلى حوار بين بيونج يانج وواشنطن.


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