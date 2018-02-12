"واشنطن بوست": الطائرة الإيرانية المُسقطة نسخة من طائرة أمريكية بدون طيار





واشنطن (أ ش أ)

قال خبراء طيران ومسئولون إسرائيليون إن الطائرة الإيرانية بدون طيار التى أسقطتها إسرائيل ، السبت الماضى ، يبدو أن طهران طورتها من تكنولوجيا حصلت عليها عندما استولت على طائرة تجسس أمريكية فى عام 2011.

ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية ـ فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى ـ عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى جوناثان كونريكس أن الطائرة الإيرانية "نسخة من طائرة التجسس الأمريكية آر كيو - 170 التى تدعى إيران أنها عكست تقنياتها".

وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء الذين فحصوا صور الطائرة الإيرانية أثناء سقوطها وصور حطامها التى نشرها الجيش الاسرائيلى أكدوا أن شكلها يماثل الطائرة بدون طيار "صاعقة" والتى صنعت أصلا استنادا إلى طائرة "آر كيو-170" الخاصة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية واستولت إيران على إحداها.

وذكرت الصحيفة أن الطائرة الإيرانية أقلعت من داخل قاعدة فى سوريا وتوغلت مسافة 3 أو 4 أميال داخل المجال الجوى الإسرائيلى قبل أن يتم اسقاطها ، لتتصاعد التوترات على الحدود إلى مستوى غير مسبوق منذ عقود شهد أيضا إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز "إف-16" من جانب قوات الدفاع الجوى السورية.

وقالت إن إيران استولت فى 2011 على الطائرة الأمريكية التى كانت بين سرب طائرات تجسس تستخدمها المخابرات الأمريكية لمراقبة المنشآت النووية فى إيران ، وطالبت بعدها واشنطن بإرجاع الطائرة لكن طهران رفضت مطالبة باعتذار عن اقتحام مجالها الجوى.

وتابعت الصحيفة أن إيران استنسخت الطائرة الأمريكية واختبرت أول إصدار فى 2014 ، ثم أعلن الحرس الثورى الإيرانى عن الطائرة بدون طيار "صاعقة" فى 2016.