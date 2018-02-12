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نيابة اللبان بالإسكندرية تحقق مع وكيل وزارة التموين فى إهدار المال العام

الإثنين، 12 فبراير 2018 04:22 م
نيابة اللبان بالإسكندرية تحقق مع وكيل وزارة التموين فى إهدار المال العام متهمين - أرشيفية


الاسكندرية – اسماء على بدر
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بدأت نيابة اللبان بالإسكندرية التحقيق مع وكيل وزارة التموين، وآخرين بتهمة الاستيلاء وإهدار المال العام وبحوزتهم 10 آلاف بطاقة تموين مميكنة .
 
وكانت تحريات مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية توصلت إلى قيام "م ع م" وكيل وزارة التموين وآخرين من العاملين بتجميع البطاقات الخاصة بالمواطنين والاستيلاء عليها.
 
وكان قد كشف مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن الإسكندرية، عن تفاصيل واقعة القبض على وكيل وزارة التموين بالإسكندرية وأخرون، بحوزتهم 10 آلاف بطاقة تموين وخبز مميكنة، وذلك فى إطار محاربة وزارة الداخلية للفساد وبناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار بشأن من تسول له نفسه محاربة قوت الشعب.
 
وأضاف المصدر أن بناء على تعليمات من اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، قامت إدارة شرطة التموين بأمن الإسكندرية بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين (منطقه غرب الدلتا) بمتابعة ما ورد لديها من معلومات بشأن قيام بعض المسئولين بمديرية التموين بالإسكندرية، بتجميع مجموعة كبير من بطاقات التموين وعدم تسليمها لأصحابها من المواطنين المستحقين بقصد مبالغ الدعم.
 
وأشار المصدر، إلى أن عقب تقنين الإجراءات من النيابة العامة قامت حملة من ضباط الإدارة برئاسة العميد مدير الإدارة بالاشتراك مع ضباط المنطقه والتى استهدفت مديرية التموين بالإسكندرية، حيث تم ضبط كلا من "م. ع.ا" وكيل الوزارة مديرية التموين، و"ا.ع" رئيس خزينة المديرية، و"س.ز.م.ج"، موظف بالمديرية، وبحوزتهما أكثر من 10 آلاف بطاقة تموين. 
 
وأضاف المصدر الأمنى، أنه بالفحص تبين التربح والاستيلاء على المال العام، وعلى الفور تم تحرير محضر جنح أمن دولة وتم تحويلهم لنيابة المنشية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التحقيقات.

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