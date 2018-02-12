ننشر استعدادات محافظة الأقصر للانتخابات الرئاسية نهاية مارس المقبل





الأقصر – أحمد مرعى

قبيل شهر من انطلاق فعاليات انتخابات رئاسة الجمهورية، انطلقت محافظة الأقصر فى الاستعداد على قدم وساق للعملية الانتخابية، وذلك بتجهيز المقرات الانتخابية وتوفير كافة الخدمات للقضاة والموظفين والمتوافدين على اللجان خلال العملية الانتخابية، وذلك تحت إشراف محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر.

تشمل استعدادات محافظة الأقصر لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها فى 26 مارس المقبل لمدة 3 أيام، وذلك عبر تجهيز ومتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة 195 مقر انتخابى موزعة على مراكز الأقصر المختلفة، حيث يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 711 ألف ناخب وناخبة، حيث تضم مدينة الأقصر 20 مقرا انتخابيا، ويوجد 23 مقرا انتخابيا بمركز البياضية، و8 مقرات بمركز طيبة، و28 مقراً بمركز القرنة و30 مقر بمركز أرمنت، و62 مقرا انتخابيا بمركز إسنا، ويبلغ إجمالى عدد المقار الانتخابية للذكور 61 مقرا، ويبلغ عدد مقار الإناث 50 مقرا، بالإضافة إلى 84 مقرا مشتركا مع وجود لجنة للوافدين داخل كل مركز انتخابى.

وفى نفس السياق انطلقت لجنة من رئاسة مدينة الأقصر برئاسة العميد صلاح المندوة رئيس مدينة الأقصر، وبمشاركة الإدارة التعليمية بالأقصر، فى أعمالها بمعاينة مقار اللجان الانتخابية ببعض المدارس ومراكز الشباب، وذلك للتأكد من سلامتها حتى تكون جاهزة تماماً لإجراء العملية الانتخابية.

وشملت معاينة اللجنة لعدد من مقار اللجان، متابعة توافر الأثاث ومدى صلاحيته وصلاحية الهواتف الأرضية، والتأكد من تشغيل الإضاءة ودورات المياه والبوفيه وسور المدرسة، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين، والتأكد من وجود نوافذ وأبواب حديدية للجان، وأن يكون مدير المدرسة ومسؤول الأمن بها فى تواصل مع اللجنة السابقة الذكر؛ للتفاعل المستمر بينهما قبيل إجراء العملية الانتخابية.

وتشمل خطة محافظة الأقصر استعداداً للانتخابات، العمل لإقامة سرادقات لحماية الناخبين من الطقس الحار فى محيط مختلف اللجان الانتخابية، وتذليل أى عقبات أو مشاكل خلال سير العملية الانتخابية، ووضع خطة لتأمين اللجان بالتنسيق مع قوات الجيش والشرطة، وتشكيل غرف عمليات مجهزة بكافة الوسائل فى ديوان محافظة الأقصر، وديوان مديرية أمن الأقصر، والمبنى الرئيسى للمراقبة بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل.

وفى هذا الصدد أكد محمد بدر محافظ الأقصر، على أنه سيتم العمل على تزويد غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الانتخابات بكافة الاجهزة والوسائل التى تمكن الغرفة من أداء عملها على الوجه الأمثل، حيث سيتم تخصيص أكثر من 15 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وأجهزة هواتف وخطوط إنترنت وشاشات عرض كبيرة لمتابعة العملية الانتخابية فى كافة أنحاء المحافظة، للقيام بأعمال رصد أى انتهاكات أو تجاوزات فى شوارع المحافظة من خلال كاميرات المراقبة وإبلاغ الأجهزة المعنية بها فوراً.

كما وجه المحافظ بتخصيص خطوط هواتف للتواصل مع مختلف المعنيين بالعملية الانتخابية، وكذلك خط هاتف خاص للتواصل مع الصحفيين والإعلاميين والمراسلين لنقل البيانات والأخبار، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات اللازمة، مؤكداً على ضرورة التواصل الفعال مع الجميع، وسيتم تشكيل غرفة العمليات على أعلى مستوى بإشراف اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، وستضم ممثلين عن إدارات الأزمات والمتابعة والإعلام ومركز المعلومات وبالتنسيق مع رؤساء المدن والقرى وكافة المعنيين بالعملية الانتخابية.