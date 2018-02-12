نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض وصلها فى رسالة بريد

نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض وصلها فى رسالة بريدالإثنين، 12 فبراير 2018 08:32 م
زوجة ترامب الابن
رويترز
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قال متحدث باسم شرطة نيويورك إن فانيسا ترامب زوجة دونالد ترامب الابن، نقلت إلى مستشفى اليوم الاثنين، بعد أن شكت من الغثيان فى أعقاب تعرضها لمسحوق أبيض مجهول وصلها فى رسالة بالبريد.
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عدد الردود 0
بواسطة:
م مصري
هوا
شكلة غبي زي ابوة