نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض وصلها فى رسالة بريد





رويترز

قال متحدث باسم شرطة نيويورك إن فانيسا ترامب زوجة دونالد ترامب الابن، نقلت إلى مستشفى اليوم الاثنين، بعد أن شكت من الغثيان فى أعقاب تعرضها لمسحوق أبيض مجهول وصلها فى رسالة بالبريد.