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الإثنين، 12 فبراير 2018 09:30 م
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نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض وصلها فى رسالة بريد

الإثنين، 12 فبراير 2018 08:32 م
نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض وصلها فى رسالة بريد زوجة ترامب الابن


رويترز
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قال متحدث باسم شرطة نيويورك إن فانيسا ترامب زوجة دونالد ترامب الابن، نقلت إلى مستشفى اليوم الاثنين، بعد أن شكت من الغثيان فى أعقاب تعرضها لمسحوق أبيض مجهول وصلها فى رسالة بالبريد. 
 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

م مصري

هوا

شكلة غبي زي ابوة

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