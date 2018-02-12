نقل زوجة ابن ترامب للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض وصلها فى رسالة بريد

نقل زوجة ابن ترامب للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض وصلها فى رسالة بريدالإثنين، 12 فبراير 2018 08:32 م
رويترز
وقال كارلوس نيفييس المتحدث باسم إدارة شرطة نيويورك "وصلت المادة بالبريد وكانت موجهة لابن دونالد ترامب"، وذكر مسؤولون فى المدينة أن فانيسا ترامب نقلت إلى المستشفى بعدما شكت من الشعور بالغثيان بعد تعرضها للرسالة.
وذكرت صوفيا كيم وهى متحدثة باسم إدارة الإطفاء أن ثلاثة مرضى نقلوا من المنزل إلى مستشفى فى نيويورك لمزيد من الفحوص.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة إن والدة فانيسا كانت بين الثلاثة رغم أنها لم تشكو من أى أعراض.
والسلطات الأمريكية فى حالة تأهب من رسائل البريد التى تحتوى مسحوقا أبيض منذ عام 2001 عندما أرسلت رسائل تحوى مسحوق الأنثراكس (الجمرة الخبيثة) إلى وسائل إعلام ومشرعين أمريكيين مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.
وانضم جهاز الخدمة السرية المنوط بحماية أفراد أسرة الرئيس إلى التحقيق حسبما قال المتحدث جيفري آدامز، ولم يعقب مسئولون بالبيت الأبيض بعد على الواقعة.
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بواسطة:
م مصري
هوا
شكلة غبي زي ابوة