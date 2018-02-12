نقل زوجة ابن ترامب للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض وصلها فى رسالة بريد

رويترز

قال مسئولون فى مدينة نيويورك الأمريكية، إن فانيسا ترامب زوجة ابن دونالد ترامب وشخصين آخرين نقلوا لمستشفى اليوم الاثنين، بعد أن فتحت فانيسا ترامب رسالة بريد تحتوى على مسحوق أبيض تبين لاحقا أنه غير خطر.

وقال كارلوس نيفييس المتحدث باسم إدارة شرطة نيويورك "وصلت المادة بالبريد وكانت موجهة لابن دونالد ترامب"، وذكر مسؤولون فى المدينة أن فانيسا ترامب نقلت إلى المستشفى بعدما شكت من الشعور بالغثيان بعد تعرضها للرسالة.

وذكرت صوفيا كيم وهى متحدثة باسم إدارة الإطفاء أن ثلاثة مرضى نقلوا من المنزل إلى مستشفى فى نيويورك لمزيد من الفحوص.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة إن والدة فانيسا كانت بين الثلاثة رغم أنها لم تشكو من أى أعراض.

والسلطات الأمريكية فى حالة تأهب من رسائل البريد التى تحتوى مسحوقا أبيض منذ عام 2001 عندما أرسلت رسائل تحوى مسحوق الأنثراكس (الجمرة الخبيثة) إلى وسائل إعلام ومشرعين أمريكيين مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وانضم جهاز الخدمة السرية المنوط بحماية أفراد أسرة الرئيس إلى التحقيق حسبما قال المتحدث جيفري آدامز، ولم يعقب مسئولون بالبيت الأبيض بعد على الواقعة.