video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 فبراير 2018 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نائب وزير المالية: إلغاء الإقرارات الضريبية الورقية اعتبارا من العام المقبل

الإثنين، 12 فبراير 2018 05:33 م
نائب وزير المالية: إلغاء الإقرارات الضريبية الورقية اعتبارا من العام المقبل عمرو المنير نائب وزير المالية


كتبت دانه الحديدى
إضافة تعليق

أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه اعتبارا من العام المقبل، لن يسمح بتقديم الإقرارات الضريبية اليدوية، سواء الإقرارات الخاصة بالأفراد أو الشركات، وإحلالها بالإقرارات الضريبية الإلكترونية.
 
وأضاف المنير، خلال الندوة التى نظمتها لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، أن مصلحة الضرائب ستطلق موقع إلكترونى يتم تخصيصه لتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، كما يتم دراسة تحصيل الضرائب عن طريق الدفع الإلكترونى.
 
وأشار نائب وزير المالية إلى أنه من المستهدف تحويل كافة المعاملات بمصلحة الضرائب إلى معاملات إلكترونية بالكامل خلال 3 سنوات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. المالية: 611 مليار جنيه الحصيلة الضريبية المستهدف جمعها خلال 2018

مصلحة الضرائب

الاقرارات الضريبية

الاقرارات الضريبية الالكترونية

المالية

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
5 جنيهات من طلاب المدارس لصندوق تكريم أسر الشهداء.. و10 من طلاب الجامعة

5 جنيهات من طلاب المدارس لصندوق تكريم أسر الشهداء.. و10 من طلاب الجامعة

فيديو.. الإفتاء: الاحتفال بالفلانتين يجوز ولا مانع شرعا ولا يعتبر تشبه بغير المسلمين

فيديو.. الإفتاء: الاحتفال بالفلانتين يجوز ولا مانع شرعا ولا يعتبر تشبه بغير المسلمين

داعش وأخواتها تفضح الإخوان وإعلامها.. الإرهابية تروج اختفاء شبابها قسريا وفيديوهات مشاركتهم فى أعمال التفجير والتكفير تفضحهم.. عمر ابن الإخوانى إبراهيم الديب أبرزهم.. والقائمة تضم عبد الله هلال ورجب على والضلعى

داعش وأخواتها تفضح الإخوان وإعلامها.. الإرهابية تروج اختفاء شبابها قسريا وفيديوهات مشاركتهم فى أعمال التفجير والتكفير تفضحهم.. عمر ابن الإخوانى إبراهيم الديب أبرزهم.. والقائمة تضم عبد الله هلال ورجب على والضلعى

بالمطرقة والأزميل.. مصرية تحصل على امتياز بمسابقة هاربين الأكبر فى العالم للنحت على الجليد.. مريم عملت يومين ونصف بدرجة حرارة 27 تحت الصفر.. وتؤكد: البرد القارس واعتياد النحت على الحجر ضمن أبرز التحديات.. صور

بالمطرقة والأزميل.. مصرية تحصل على امتياز بمسابقة هاربين الأكبر فى العالم للنحت على الجليد.. مريم عملت يومين ونصف بدرجة حرارة 27 تحت الصفر.. وتؤكد: البرد القارس واعتياد النحت على الحجر ضمن أبرز التحديات.. صور

وكالة الأنباء الفرنسية: محمد صلاح من زراعة الياسمين فى طنطا لملك ليفربول

وكالة الأنباء الفرنسية: محمد صلاح من زراعة الياسمين فى طنطا لملك ليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة