نائب بسوهاج يحصل على موافقة وزير الرياضة بدعم 18 مركزا للشباب

نائب بسوهاج يحصل على موافقة وزير الرياضة بدعم 18 مركزا للشبابالإثنين، 12 فبراير 2018 07:25 م
النائب مصطفى سالم
سوهاج – عمرو خلف
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حصل النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة طهطا فى محافظة سوهاج على موافقة المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة على دعم 18 مركز شباب بطهطا دعما ماليا لتحسين وتجويد الخدمات التى تقدمها تلك المراكز لشباب مدينة طهطا وقراها على أن يتم تحويل المبالغ للوحدة الحسابية لمديرية الشباب والرياضه خلال شهر مارس القادم.
وشمل الدعم المالى مراكز شباب الخذندارية شرق وعرب بخواج و فؤاد عباس والصفيحه و الجبيرات والجريدات ومركز شباب شطورة و الشيخ زين الدين و السوالم وبنجا وبنهو ونزلة القاضى و الكوم الاصفر و القبيصات والحريدية البحرية و نجع حمد و بنى حرب ومركز شباب مدينة طهطا.
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