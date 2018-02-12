نائب المستشار النمسوى يؤكد تفهم موقف بلجراد إزاء كوسوفو





بلجراد (أ ف ب)

أكد نائب المستشار النمسوى هاينز - كريشتيان شتراخه الاثنين، لصربيا أنه "يتفهم تماما" موقفها إزاء كوسوفو موضحا أنه يسير فى النهج الرسمى لبلاده التى اعترفت باستقلال كوسوفو.

وقال زعيم حزب الحرية النمسوى من اليمين المتطرف فى ختام لقاء مع وزير الخارجية الصربى إيفيتساداسيتش فى بلجراد "إننى اليوم جزء من الحكومة وبالطبع أيدت هذا القرار، تؤيد النمسا استقلال كوسوفو، وإننى أتفهم تماما موقف صربيا".

والأحد أثار شتراخه فى حديث لصحيفة "بوليتيكا" الحكومية الصربية ردود فعل شديدة فى النمسا، فبحسب تصريحات نشرت أكد شتراخه أن "كوسوفو جزء لا يتجزأ من صربيا".

ولاحقا نفت أوساط شتراخه تفسير هذه التصريحات مؤكدة أن نائب المستشار يدعم موقف فيينا التى اعترفت باستقلال كوسوفو منذ إعلانه عام 2008، وكان حزب الحرية النمسوى الذى يدافع منذ زمن عن المواقف الداعمة للصرب، انتقد فى حينها هذا الاعتراف، ويحكم هذا الحزب البلاد حاليا مع المحافظين بزعامة المستشار سيباستيان كورتز.

وتعليقا على ذلك، قال شتراخه إنه "لاحظ أنه بموجب القانون الصربى تبقى كوسوفو جزءا لا يتجزأ من صربيا"، وأضاف "انه الواقع الصربى".