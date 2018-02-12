موجة من الطقس السيئ تضرب محافظة القليوبية





القليوبية-نيفين طه

ضربت محافظة القليوبية موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة مساء اليوم، وحولت مياه الأمطار الغزيرة شوارع المحافظة إلى برك طينية، واضطرت المحلات لغلق أبوابها.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى ارتباك حركة المرور على الطرق خصوصا الطريق الزراعى والدائرى وطريق بنها المنصورة وبنها الزقازيق بسبب انعدام الرؤية وتكدس السيارات وتجمع المياه فى مطالع ومنازل الكبارى، مما أعاق الحركة بشكل كبير.

وشهدت مدن المحافظة سقوط أمطار غزيرة وانعدام للرؤية بسبب الرياح المحملة بالأتربة على الطرق الرئيسية بالمحافظة. وانقطاعا للكهرباء بسبب الأحوال الجوية.

من جانبه أصدر اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى استعدادا لمجابهة الأمطار المحتملة خلال الأيام المقبلة، من خلال توفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الرى وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة.

وقد أمر عشماوى بالتواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الإسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه) بغرف العمليات بالمحافظة وغرفة عمليات شركة الصرف الصحى على مدار 24 ساعة لتلقى جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار.

وأهابت محافظة القليوبية بالمواطنين بتوخى الحذر أثناء السفر على الطرق السريعة.