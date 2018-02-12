video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 فبراير 2018 09:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

موجة من الطقس السيئ تضرب محافظة القليوبية

الإثنين، 12 فبراير 2018 08:17 م
موجة من الطقس السيئ تضرب محافظة القليوبية الامطار


القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق

ضربت محافظة القليوبية موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة مساء اليوم، وحولت مياه الأمطار الغزيرة شوارع المحافظة إلى برك طينية، واضطرت المحلات لغلق أبوابها.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى ارتباك حركة المرور على الطرق خصوصا الطريق الزراعى والدائرى وطريق بنها المنصورة وبنها الزقازيق بسبب انعدام الرؤية وتكدس السيارات وتجمع المياه فى مطالع ومنازل الكبارى، مما أعاق الحركة بشكل كبير.

وشهدت مدن المحافظة سقوط أمطار غزيرة وانعدام للرؤية بسبب الرياح المحملة بالأتربة على الطرق الرئيسية بالمحافظة. وانقطاعا للكهرباء بسبب الأحوال الجوية.

من جانبه أصدر اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى استعدادا لمجابهة الأمطار المحتملة خلال الأيام المقبلة، من خلال توفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الرى وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة.

وقد أمر عشماوى بالتواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الإسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه) بغرف العمليات بالمحافظة وغرفة عمليات شركة الصرف الصحى على مدار 24 ساعة لتلقى جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار.

وأهابت محافظة القليوبية بالمواطنين بتوخى الحذر أثناء السفر على الطرق السريعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. مدير أمن القليوبية يتفقد الخدمات الأمنيه بالقناطر الخيرية

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية



لا تفوتك
5 جنيهات من طلاب المدارس لصندوق تكريم أسر الشهداء.. و10 من طلاب الجامعة

5 جنيهات من طلاب المدارس لصندوق تكريم أسر الشهداء.. و10 من طلاب الجامعة

فيديو.. الإفتاء: الاحتفال بالفلانتين يجوز ولا مانع شرعا ولا يعتبر تشبه بغير المسلمين

فيديو.. الإفتاء: الاحتفال بالفلانتين يجوز ولا مانع شرعا ولا يعتبر تشبه بغير المسلمين

داعش وأخواتها تفضح الإخوان وإعلامها.. الإرهابية تروج اختفاء شبابها قسريا وفيديوهات مشاركتهم فى أعمال التفجير والتكفير تفضحهم.. عمر ابن الإخوانى إبراهيم الديب أبرزهم.. والقائمة تضم عبد الله هلال ورجب على والضلعى

داعش وأخواتها تفضح الإخوان وإعلامها.. الإرهابية تروج اختفاء شبابها قسريا وفيديوهات مشاركتهم فى أعمال التفجير والتكفير تفضحهم.. عمر ابن الإخوانى إبراهيم الديب أبرزهم.. والقائمة تضم عبد الله هلال ورجب على والضلعى

بالمطرقة والأزميل.. مصرية تحصل على امتياز بمسابقة هاربين الأكبر فى العالم للنحت على الجليد.. مريم عملت يومين ونصف بدرجة حرارة 27 تحت الصفر.. وتؤكد: البرد القارس واعتياد النحت على الحجر ضمن أبرز التحديات.. صور

بالمطرقة والأزميل.. مصرية تحصل على امتياز بمسابقة هاربين الأكبر فى العالم للنحت على الجليد.. مريم عملت يومين ونصف بدرجة حرارة 27 تحت الصفر.. وتؤكد: البرد القارس واعتياد النحت على الحجر ضمن أبرز التحديات.. صور

وكالة الأنباء الفرنسية: محمد صلاح من زراعة الياسمين فى طنطا لملك ليفربول

وكالة الأنباء الفرنسية: محمد صلاح من زراعة الياسمين فى طنطا لملك ليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة