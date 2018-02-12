"من حقى فرصة تانية".. مؤتمر لإعادة دمج الأطفال بحضور غادة والى

"من حقى فرصة تانية".. مؤتمر لإعادة دمج الأطفال بحضور غادة والىالإثنين، 12 فبراير 2018 12:00 ص
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التضامن عن عقد مؤتمر" من حقى فرصة تانية" حول برنامج تأهيل وإعادة إدماج الأطفال اليوم الاثنين، وذلك تحت رعاية وبحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، و بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة" UNODC " ومنظمة دروسوس مصر.
وكانت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، فى تصريحات لها أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض نتائج برنامج تأهيل وإعادة إدماج الأطفال وأهم التحديات والاحتياجات المستقبلية مع عرض نماذج ناجحة للتأهيل وإعادة الإدماج والرعاية اللاحقة لعدد من الأبناء وتكريمهم.
وأضافت "الألفى" أن المؤتمر يهدف إلى دعوة شركاء التنمية من جمعيات مجتمع مدنى ورجال أعمال لدعم هؤلاء الأبناء وجميع المؤسسات القائمة على رعايتهم من أجل استمرار برنامج التأهيل فى المؤسسات مما يساهم فى ضمان مستقبل أفضل لهؤلاء الأبناء وحقهم في"فرصة تانية" لبدء حياة جديدة عند خرجهم للمجتمع.
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