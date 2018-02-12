منظمة المرأة العربية تشيد بقرار السعودية تعيين النساء برتبة "ملازم تحقيق"





كتب محمود راغب

أشادت منظمة المرأة العربية بقرار النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بتعيين النساء بمرتبة " ملازم تحقيق" وهى أولى مراتب أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام و يخضع الموظف أو الموظفة فيها على حد سواء إلى دورة تدريبية لا تقل على 6 أشهر قبل ممارسة مهام الوظيفة التى تتضمن إجراء التحقيقات تحت نظر من هم أعلى منهم في الرتبة العسكرية، وإقامة الدعوى العامة والتفتيش على دور التوفيق والإشراف على تنفيذ الأحكام.

وقد صرحت مرفت تلاوى، المدير العام للمنظمة فى بيان لها، أن هذا القرار إضافة هامة إلى مجمل الإنجازات التشريعية البارزة والنقلة النوعية التى قامت بها المملكة مؤخراً تجاة المرأة السعودية لتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وقانونياَ، لتوفير مناخ آمن وخدمات تسهل عليها القيام بواجباتها الوطنية، وأشادت بمجهودات جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز لتعزيز مكانة المرأة السعودية واهتمامه بارتفاع مكانتها.