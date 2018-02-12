ملفات لطرق تدريبات"النينجا"واستخدام الحبر السرى ضمن أحراز "كتائب الشريعة"





كتب إيهاب المهندس

واصلت الدائرة 11 إرهاب، بحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، وفضت الأحراز التى حوت شرحا لطرق صناعة واستخدام الحبر السرى، وملفات لطرق تدريبات "النينجا".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ومحمد رأفت ذكى، ومختار العشماوى، وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

وعقب انعقاد الجلسة بعد رفعها للاستراحة، استكملت المحكمة عرض الحرز الخاص بالمتهم محمد يحيى، وهو عبارة عن "هارد" وبفتح البارتشن "h"، تبين بداخله بعض المجلدات، ويوجد مجلد بعنوان "النينجا"، وبداخل الملف صور لأسلحة بدائية، وصور لشخص مقنع يؤدى حركات دفاع عن النفس، وملفات للحديث عن حياة النينجا، وتاريخ النينجا فى اليابان، وصفحات تتحدث عن معلومات مهمة للنينجا تفيد المجاهدين، واستخدام النينجا للبنادق.

وكما ضم البارتشن، على ملف بعنوان "الأحبار السرية"، وطرق استخدامها، ومقدمة عن الحبر السرى وأقسامه، والأدوات المستخدمة فى الكتابة بالحبر السرى، وأنواع الأحبار السرية، ومكونات الحبر السرى وطرق تصنيعه.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.