"مكانة حماة الوطن ووجوب دعمهم" ندوات دينية بمساجد الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية: إنه فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتكثيف الندوات الدينية الداعمة للدور الوطنى الكبير الذى تقوم به قواتنا المسلحة فى عملياتها الجارية بشمال سيناء، تقرر تنظيم ندوتين يوميا بأكبر مساجد المحافظة تحت عنوان "مكانة حماة الوطن ووجوب دعمهم".

وأكد العجمى فى بيان على أهمية الدعم الكامل من كافة أبناء الشعب المصرى للعمليات العسكرية الشاملة التى بدأتها القوات المسلحة والشرطة المصرية ضد الإرهاب فى شمال ووسط وشرق سيناء، وأن نقف جميعا معهم فى خندق واحد ضد قوى الشر والإرهاب، الذين استحلوا الدماء وعاثوا فى الأرض فسادا، مستهدفين النيل من أمن مصر واستقرارها.

وتابع: ليعلم الجميع أننا لن نتنازل ولن نكف عن دعم جيشنا وشرطتنا فى هذه المعركة المصيرية حتى القضاء على هذا الوباء اللعين وتخليص مصرنا الحبيبة الغالية من آفاته وشروره ودحر هذا الإرهاب الأسود.

ووجه العجمى رسالة قوية لكل أبناء الوطن قائلا أطالب كافة أبناء الوطن بتقديم كامل الدعم من تقديم المعلومات والإبلاغ عن أى عناصر أو أى اشخاص مشبوهين أو أى تحركات إلى أجهزة الأمن، وأيضا مطلوب التعاون الكامل مع قوات انفاذ القانون ويقف جميع أبناء الوطن صفا واحدا لنكون يدا واحدة مع الشرطة والقوات المسلحة لتطهير البلاد من هذه البؤر الشيطانية الخبيثة التى دخلت البلاد. فديننا الحنيف يدعونا أن نتعاون ونطهر بلادنا من هؤلاء الاشرار وهذه العناصر الشيطانية وبالتالى يجب أن نتكاتف جميعا لتطهير الوطن من هذه العناصر السرطانية.