مقتل 7 عناصر من ميليشات الحوثى فى مواجهات مع القوات اليمنية بصعدة

مقتل 7 عناصر من ميليشات الحوثى فى مواجهات مع القوات اليمنية بصعدةالإثنين، 12 فبراير 2018 08:02 م
غارة فى اليمن- أرشيفية
أ ش أ
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لقى 7 عناصر من مليشيات الحوثى مصرعهم ، اليوم الاثنين ، فى مواجهات مع قوات الشرعية اليمنية فى مديرية رازح بمحافظة صعدة.
وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن طائرات التحالف العربى تمكنت من تدمير مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحوثى فى محافظة صعدة.
وكانت مصادر محلية يمنية ، قد أفادت - فى وقت سابق اليوم - بمقتل 23 حوثيا فى غارات للتحالف العربى بالساحل الغربى لليمن.
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