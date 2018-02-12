مقتل مدنيين روسيين فى "معركة" شرق سوريا

مقتل مدنيين روسيين فى "معركة" شرق سورياالإثنين، 12 فبراير 2018 09:01 م
سوريا - أرشيفية
موسكو (أ ف ب)
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قتل مدنيان روسيان الأسبوع الماضى فى شرق سوريا، حيث شن التحالف ضد المسلحين بقيادة واشنطن غارات على مقاتلين مؤيدين للنظام السورى، على ما أعلنت قوات روسية شبه عسكرية الاثنين.
وأعلن اتحاد البلطيق القوقازى فى كالينينجراد (غرب روسيا) فى بيان أن فلاديمير لوجينوف البالغ 52 عاما والمتحدر من كالينينجراد "قتل فى معركة غير متكافئة فى منطقة دير الزور".
وأضاف البيان أن لوجينوف كان "يدافع ببطولة عن أرضنا فى أقصى امتدادها من الهمجية المجنونة" حين قتل فى 7 فبراير.
وقال مكسيم بوجا قائد القوات القوقازية لوكالة فرانس برس، إن لوجينوف كان خبير الغام متطوعا فى سوريا منذ نهاية خريف 2017.
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