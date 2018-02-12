مقتل شقيق رئيس ما يعرف بالمجلس السياسى لميليشيات الحوثى

مقتل شقيق رئيس ما يعرف بالمجلس السياسى لميليشيات الحوثىالإثنين، 12 فبراير 2018 07:01 م
العنف فى اليمن- أرشيفية
أ ش أ
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ذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية ، اليوم الاثنين ، أن حسن على الصماد شقيق رئيس ما يسمى بالمجلس السياسى لميليشيات الحوثى قد قتل.
وكانت مصادر محلية يمنية أفادت فى وقت سابق اليوم بمقتل 23 من ميليشيات الحوثى فى غارات للتحالف العربى استهدفت تعزيزات للمتمردين فى الساحل الغربى من اليمن.
وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية التحالف العربى شن عمليات قصف جوى استهدفت تعزيزات ميليشيات الحوثى غربى مديرية ناطع فى محافظة البيضاء اليمنية.
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