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مفوض شئون اللاجئين: التصعيد الأخير فى المنطقة "مقلق للغاية"

الإثنين، 12 فبراير 2018 08:57 م
مفوض شئون اللاجئين: التصعيد الأخير فى المنطقة "مقلق للغاية" لاجئين


مخيم الزعترى (أ ف ب)
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قال المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندى الإثنين، إن التصعيد الأخير فى النزاع السورى، فى إشارة إلى الغارات الإسرائيلية، يعتبر أمرا "مقلقا للغاية".

وقال جراندى فى مؤتمر صحفى فى مخيم الزعترى للاجئين السوريين (85 كلم شمال شرق عمان) إن "التصعيد الجديد الذى شهدناه فى الأيام القليلة الماضية فى سوريا يعطى أبعادا جديدة للحرب وهو مقلق للغاية".

وأضاف فى أعقاب تجوله فى المخيم حيث يسكن نحو 80 ألف سورى، أن الأمم المتحدة عبرت عن "القلق العميق" تجاه تصاعد الأحداث "وما نشهده اليوم فى سوريا هو امتداد للفشل فى التحرك السياسى".

وجراندى وصل الأردن محطة أولى فى جولته فى المنطقة حيث سيزور الأربعاء تركيا، وفى الأسابيع المقبلة لبنان وسوريا.

وقال المسئول الأممى للصحفيين "نشهد مزيدا من تدويل الصراع فى سوريا وهذا مقلق للغاية لأنه كلما زاد تدويل الصراع زادت صعوبة التوصل إلى حل".

 


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