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"مصر للطيران" تقدم عروضاً مميزة من القاهرة إلى مدن العالم

الإثنين، 12 فبراير 2018 09:15 م
"مصر للطيران" تقدم عروضاً مميزة من القاهرة إلى مدن العالم طائرة مصر للطيران


كتب محمود عبد الغنى
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قامت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، والعضو الحادي والعشرون في التحالف ستار العالمي، بإطلاق عروض ترويجية وتخفيضات خاصة على أسعار تذاكر طيران عدد كبير من الوجهات في أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية.
 
وأضافت الشركة في بيان لها انه يمكن للعملاء الحجز وشراء التذاكر اعتباراً من غد 13 فبراير وحتى 19فبراير الحالي ليكون السفر حتى 31 مايو 2018.
 
تأتي هذه العروض شاملة الرسوم والضرائب، ذهاب وعودة حيث تبدأ الأسعار من 3600 جنيه مصري إلى وجهات شرق الأوسط فيما عدا جده والمدينة المنورة، وتبدأ من 6600 جنيه مصري إلى وجهاتها بالشرق الأقصى، و 6600 جنيه مصري إلى نقاط الشركة بالقارة الأفريقية، وأسعار تبدأ من 4750 جنيه مصري إلى المدن الأوروبية، وفضلاً عن أسعار تبدأ من 11400 جنيه مصري إلى تورنتو و 12663 إلى نيويورك بأمريكا الشمالية.
 
 

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