مصرع 4 أشخاص فى حادث تصادم جنوب غربى ألمانيا





برلين (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الإثنين ، مصرع 4 أشخاص فى حادث تصادم شاحنة بسيارتين على إحدى الطرق السريعة بجنوب غربى البلاد.

وأضافت الشرطة الألمانية - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية - أن الحادث وقع على إحدى الطرق بالقرب من منطقة فالدورف بجنوب غربى البلاد ، مشيرة إلى أنه تم نقل امرأة أخرى إلى إحدى المستشفيات بعد إصابتها بجروح خطيرة فى حادث التصادم.

يُذكر أن شخصين قتلا وأصيب ستة آخرون فى حادث تصادم سيارات مطلع الأسبوع الماضى فى ولاية بادن فورتمبرج بجنوب غربى ألمانيا.