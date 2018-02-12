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مصرع مواطن غرقا انقلبت سيارته بترعة شمال الأقصر

الإثنين، 12 فبراير 2018 04:17 م
مصرع مواطن غرقا انقلبت سيارته بترعة شمال الأقصر انقلاب سيارة - أرشيفيه


الأقصر – أحمد مرعى
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لقى مواطن مصرعه في إنقلاب سيارته الملاكي بترعة الحبيل شمالي محافظة الأقصر، حرر محضر بالواقعة وقررت النيابة التصريح بدفن جثة المتوفي بعد إجراء المعاينة عليها.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء مصطفي صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بإنقلاب سيارة ملاكي في ترعة الحبيل ومصرع قائدها "ع.م" 42 سنة، فانتقل رجال الشرطة لموقع الحادث وتم نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفي الأقصر الدولي لإجراء المعاينة عليها، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة.

 


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