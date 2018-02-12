مصرع طالب غرقا فى حوض مياه بالإسماعيلية

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد محمود عاشورمأمورمركز الاسماعيلية يفيد بتلقيه بلاغاً من المواطن السيد عيد حسين مزارع ومقيم الكيلو 17 دائرة مركز القنطرة غرب يقول فى بلاغه انه اثناء عمله بمزرعة بجمعية العاشر من رمضان الزراعية فوجئ بانزلاق نجله "محمد"14 سنة طالب داخل حوض مياه المزرعة مما أدى إلى مصرعه غرقا ولايتهم احدا فى وفاته.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية إلى مكان البلاغ وبالمعاينة ومناظرة الجثة وسؤال الشهود أيدوا ما جاء باقوال المبلغ فى بلاغه وأنه لاتوجد شبهة جنائية فى وفاته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وقررت النيابة العامة إيداع جثة الطالب بثلاجة مستشفى الاسماعيلية العام لتوقيع الكشف الطبى عليه لمعرفة سبب الوفاة .